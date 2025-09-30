Teknik direktörlüğe geri dönecek mi? Jürgen Klopp'tan net yanıt!

Liverpool'dan ayrılmasının ardından Red Bull'un futbol organizasyonları için çalışan Jürgen Klopp, The Athletic'e yeni hayatı ve futbolla ilgili düşüncelerini anlattı.

Jürgen Klopp'un açıklamaları şu şekilde:

"Liverpool'un performansından çok memnundum. Bazı maçları izledim. Ama ‘Oh, bugün cumartesi!’ diye bir şey yoktu. Maçların ne zaman başladığını bilmiyordum. Dışarıdaydım. Spor yapıyordum. Hayatın tadını çıkarıyorduk, torunlarla vakit geçiriyorduk, tamamen normal şeyler yapıyordum, tekrar çalışacağımı biliyordum. Ama aynı zamanda artık teknik direktör olarak çalışmak istemediğimi de biliyordum."

"BİR DAHA ASLA, ÖYLE DÜŞÜNÜYORUM"

-"Bir daha asla mı?"

Klopp: “Öyle düşünüyorum ama bilemezsin. 58 yaşındayım. 65 yaşında tekrar başlasam, herkes ‘Bir daha asla yapmayacağını söylemiştin!’ diyecek. Üzgünüm, bunu söylediğimde yüzde 100 emindim! Şu anda böyle düşünüyorum. Hiçbir şeyi özlemiyorum.”

"Kariyerime bakarsanız, benimkinden çok daha başarılı kariyerler var ama ben her şeye sahiptim. Çoğu insanın oynadığı maçlardan daha fazla Şampiyonlar Ligi finali kaybettim. Kaybetmeyi ve hayatın nasıl devam ettiğini biliyorum. Deneyimlerimi kendime saklamama gerek yok. Hiç saklamadım ama bir sonraki maç yaklaşıyordu, bu yüzden insanlarla bunun hakkında konuşacak vaktim olmadı. Şimdi biri bana bir şey sorarsa, bildiğim en açık kitap benim."

"RED BULL'U SEVİYORLAR, FUTBOLDA SEVMİYORLAR"

-"Klopp'un Red Bull'a transferi kesinleştikten sonra, Leipzig eski kulübü Mainz ile karşılaştı ve Mainz taraftarları “Seni bu hale getiren her şeyi unuttun mu?” yazılı bir pankart açtı. Bu tepki hakkında ne hissettin?"

Klopp: "Bunun olacağını biliyordum. Ben Almanım. Almanya'daki insanların Red Bull'un futbola katılımı hakkında ne düşündüklerini biliyorum. Red Bull'u seviyorlar. Her alanda. Ama futbolda? Hayır. Neyse, onlar öyle yapmak istiyorlar. Komik olan, böyle bir tepki sadece Almanya'da oldu. Ama sorun değil, herkes istediğini düşünebilir. Kimseye zarar vermediğim sürece, istediğimi yapmamı kabul etmeleri gerekir. Bu arada, insanların benim belirli bir kulüp için yaptıklarımı hatırlamalarını beklemiyorum. Şu anda Mainz stadyumundaki insanlar... ben oradayken (1990-2001 yılları arasında oyuncu, ardından yedi yıl koç olarak) onlar daha çocuktu, bu yüzden ebeveynleri onlara benim kim olduğumu anlatmak zorunda kaldı. Durum bu, kesinlikle sorun yok. Herkesin yaptıklarımı beğenmesini beklemiyorum. Doğru nedenlerle, benim için doğru nedenlerle yapmam gerekiyor. Bu arada, Liverpool'da insanlar yaptığım şeyden çok memnunlar çünkü başka bir takımı çalıştırmıyorum.”

"57 YAŞIMDA İŞİMİ BİTİRDİM"

"Daha iyi bir tepki alabileceğim bir iş var mı?

Klopp: "Yabancı bir ülkeye, İtalya'ya veya İspanya'ya gitsem, insanlar ‘Aman Tanrım, bu harika’ derlerdi. Bayern (Münih) veya başka bir yere gitsem, özellikle Dortmund taraftarları ' Bunu sevmedim!' derlerdi. 57 yaşında Liverpool'da işimi bitirdim. İşimi bitirmeyeceğime yüzde 100 emindim. Yedi ay kadar ara verdim. Çok keyif aldım — vay canına!"

"Eşim Ulla'ya '25 yıl boyunca sağa sola bakmadan tam gaz çalışacağımı” söyledim. Bu işte başarılı olamazsam Ulla taksi şoförlüğü yapabileceğimi söyledi ama bu işi hayatımın sonuna kadar yapacağım diye düşünmüyordum. Hayatımda hiçbir şeyi kaçırmadım çünkü hiç düşünmedim. Bu yüzden, neredeyse 25 yıl boyunca iki kez düğüne gittim — biri benimki, diğeri ise iki ay önceydi. 25 yılda dört kez sinemaya gittim — hepsi son sekiz hafta içinde. Artık bunu yapabilmek çok güzel. Teknik direktör olarak pek çok farklı ülkeye gittim ama hiçbirini görmedim; sadece oteli, stadyumu veya antrenman sahasını gördüm. Başka hiçbir şeyi görmedim. Bunu özlemedim ama şimdi özlerdim.

"Seçim şansım var. Tatile çıkabilirim. Ne zaman çıkacağıma da ben karar veririm. Tamam, Ulla karar verir. Ama karar veren Premier Lig veya Bundesliga değil."

"ÇILGINCA AMA ÖZLEMİYORUM"

Klopp: "Bazen antrenmanları 20 dakika erken terk ederdim. Çünkü son kısmını görmek zorunda değilim. Hayatım boyunca bunu yaptım. Çılgınca ama özlemiyorum. Hala futboldayım, hala bildiğim bir ortamda çalışıyorum. Ama her gün yeni şeyler öğreniyorum. Bir süredir bunu şu anda yaptığım kadar yapmıyordum. Benim geldiğim dünyada, bir şeye ihtiyacım olduğunu söylediğimde, o şey olur. Şimdi ise ‘Bunu söylediğini duydum’ gibi bir cevap alabilirim ve bu hiçbir şey ifade etmez."

"Red Bull'un diğer spor girişimleriyle karşılıklı etkileşim içinde değilim. Bir F1 yarışı izledim ve 30 saniye sonra Max Verstappen'i (Red Bull yarışçısı) yarış dışı bıraktılar. Henüz başka bir yarışa gitmeye cesaret edemiyorum. Red Bull'da, grubun spor direktörleri ve koçlarıyla ilişkiler kuruyorum. Oyun stilinin “enerji” ile tanımlanması gerekiyor."

"PARIS VE LEIPZIG'E TRANSFERLER YAPTIM"

Klopp: "İstenirse transferi düşünülen oyuncuların videolarını veya profillerini inceliyorum. Yüzde 100 emin olduklarında bana göstermelerine gerek yok. Ama Paris FC ve Leipzig'de birçok transferde yer aldım.

"Biz nihai hedef değiliz. Biz Liverpool değiliz... ya da eskiden Manchester United! Bunu mutlaka yazın."

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNİ SEVMEM"

Klopp: "Teknik direktör değiştirmek asla hoş bir şey değil. Benim hobim değil. Ama yapılması gereken şeyler var. Benim istediğim, doğru nedenlerle teknik direktörleri işe almak. Ve birlikte çalışmayı bitirdiğinizde, bu da doğru nedenlerle olmalı, medyanın isteği nedeniyle olmamalı. İstikrarı aşılamak istiyorum; daha fazla güven, zor zamanları atlatmak. Eğer ikna olduysanız, ikna olmuşsunuzdur. Dünya böyledir: ‘Aman Tanrım, harikasın!’ Sonra da ‘Olamaz! Sen ne boktan bir adamsın.’ Artık gri alan yok. Ve çoğu zaman hayat gridir."

"En büyük film yıldızını düşünün. Benim için Daniel Craig, James Bond. Ve siz, ‘Aman Tanrım, o James Bond!’ diye düşünürsünüz. Ben ise şöyle düşünürdüm: O şu anda nerede? Ne yapıyor? Ama sonuçta, o da sabah kalkıyor, dişlerini fırçalıyor. Film setinde ve film seti bizim sinemada gördüğümüz gibi değil. Orada oturuyorsunuz ve aynı sahneyi 25 kez çekiyorsunuz. Bu tür şeyleri düşünmüyorsunuz. Ama benim hayatım böyleydi. Neredeyse tüm futbol menajerlerinin nasıl yaşadığını biliyorum. İşleri için yaşıyorlar, her şeylerini ortaya koyuyorlar."

"Ama sonra Pep'e (Guardiola) söylüyorum, o yaşlandıkça golf yeteneklerini geliştirdi! Benim golf oynamak için bir dakikalık vaktim bile yoktu! İşte bu yüzden o bir dahi, ben değilim.”

"BEN FUTBOL PAPASI DEĞİLİM"

Klopp: "Futbolda birçok şey değişiyor. Bu konuda bir fikrim yok, gerçekten. İzlediğim futbol çoğunlukla Red Bull takımları. Oturup ‘Futbol nedir? Şu anda nasıl gelişiyor?’ diye mi düşünüyorum? Aslında yaptığım şey bu değil. Manchester City geri dönüyor, biraz değişiyorlar. Teknik direktörler de buna ihtiyaç duyar... işleri taze tutmak için yeni bir bakış açısı. Liverpool belirli bir (stil) oynuyor, gerçekten çok iyi. Çok hücum odaklı. Biraz risk alıyorlar mı? Farklı yollar var, öyle söyleyeyim. Ben insanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen futbol papası değilim. En azından Red Bull dünyası dışında değilim."

"FIFA'YA KARŞI SES YÜKSELTİN"

Klopp: "FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea'nin sakatlık krizi yaşadığını okudum. Belki de zaten sakatlıklar yaşayacaklardı. Benim uzmanlığım, futbolculardan ne kadar bekleyebileceğinizi bilmemdir. Antrenmanların yoğunluğunu bilirim. Her zaman daha fazlasını isteriz. Devam ederiz, devam ederiz, devam ederiz. Harika bir turnuva olduğundan şüphem yok. İzlemedim. Chelsea kazanmaktan çok mutluydu. Harika, çok para kazandılar. Ama bir noktada, bu oyunun var olmasını sağlayan birkaç kişiye dikkat etmeliyiz: oyunculara. Yaz tatilinde yeni turnuvalar düzenlemeyi durdurmaktan başka bir çözüm yok. Artık dünyanın en iyi oyuncuları için tatil yok. Hayatın başka hiçbir alanında bunu yapmazsınız. En iyi sanatçıyı her gece düşene kadar sahneye çıkardığınızı ve sonra ‘üzgünüz, konsantrasyonunu kaybetti’ dediğinizi hayal edin. Ve şimdi FIFA, 2030'da 64 takımlı bir Dünya Kupası düzenlemeyi mi tartışıyor!"

"Ne dersem diyeyim, mikrodalgama da söyleyebilirim. Aynı etkiyi yaratır. İnsanlar, ‘Ama sen çok para kazanıyorsun!’ diyecekler. Bunu biliyorum. Ya da kulüp yetkilileri, ‘Evet, oyuncular ve antrenörler her zaman daha fazla para isterler, bu yüzden para kazanmamız gerekir’ diyecekler. O zaman neden hep birlikte masaya oturup oyunculara yılda sekiz hafta tatil yapabileceklerini söylemiyorsunuz? Bunu nasıl başaracağımızı konuşabilir miyiz? Bir deneyin! Evet derler mi, oradaki milyonları alırlar mı?"

"Bilmiyorum, ama benimle konuşmuş olsaydınız, kesinlikle kabul ederlerdi."

"Bu konuda konuşan oyuncular ertesi gün sakatlandı! Örneğin Rodri. Konuştu ve ertesi gün sakatlandı! Ama bu konuyu konuşmazsanız, kesinlikle durdurmayacaklar. FIFA'daki adamlar bu işe karışmaktan ve fikir üretmekten o kadar keyif alıyorlar ki, oyuncuları unutuyorlar. Kimse onları düşünmüyor. PFA (Profesyonel Futbolcular Birliği, İngiliz futbolcuların sendikası) bu konuda oldukça güçlü. Ben tek değilim. Muhtemelen bazen en ünlü ses benim ya da eskiden öyleydim! Bu yüzden, rahatsız edici olduğu ve insanlar duymak istemediği için bu konuyu konuşmamak olmaz. Duymak istemiyorsanız, dinlemeyin"