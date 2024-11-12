Teknoloji ve yaratıcılığın buluştuğu Red Bull Basement Türkiye’nin kazananı belli oldu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 13:04

Güncelleme: 12.11.2024 - 13:04

Red Bull Basement, gençlerin yaratıcı ve inovatif projelerini desteklemek amacıyla katılımcılara mentorluk, networking fırsatları ve yapay zeka destekli araçlar sunarak global bir platformda kendilerini göstermelerine imkan tanıdığı, ilham verici bir etkinlik.

11 Kasım’da İstanbul Dijital Deneyim Müzesi’nde gerçekleşen Red Bull Basement Türkiye Finali’nde, heyecan dolu bir gün yaşandı. Teknoloji ve yaratıcılığın buluştuğu bu etkinlikte, jüri değerlendirmesi sonucunda yenilikçi teknolojik çözümleri ve yaratıcı yaklaşımıyla UNIFY Kampüs Cepte projesi, finalin galibi oldu. Katılımcılar gün boyunca, ilham verici konuşmalar ve interaktif atölyelerle projelerini geliştirme fırsatı da buldu.

Kazanan Sude Naz Sarımeşe ve Tuna Demir’in UNIFY Kampüs Cepte projesi, Aralık 2024’te Tokyo’da düzenlenecek Red Bull Basement Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Tokyo’da, dünya çapında başarılı olan diğer projelerle yarışarak inovatif çalışmasını uluslararası bir platformda sergileyecek olan ekip, küresel ölçekte dikkat çekme ve projesini daha da ileriye taşıma şansı yakalayacak.

RED BULL BASEMENT: YARATICI FİKİRLERİN GÜÇLENDİĞİ PLATFORM

Red Bull Basement, gençlere inovatif projelerini hayata geçirmeleri için yapay zeka destekli araçlar, sektör liderlerinden mentorluk ve güçlü bir network imkanı sunuyor. Bu yıl, Garanti BBVA, Microsoft ve AMD gibi teknoloji devlerinin desteğiyle girişimci gençlere global ölçekte seslerini duyurma ve projelerini geliştirme fırsatı tanındı. Etkinlik, katılımcılara teknolojiyle inovasyonun sınırlarını keşfettikleri ve projelerine değer kattıkları eşsiz bir deneyim sundu.