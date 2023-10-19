Telefon ve tabletleri incelendi: Bahis soruşturmasında Nicolo Zaniolo gelişmesi

Yayınlanma: 19.10.2023 - 15:33

Güncelleme: 19.10.2023 - 15:33

Bahis soruşturmasına adı karışan Nicolo Zaniolo'da yeni bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Nicolo Zaniolo'nun telefon ve tabletinde yaplan araştırmaların ardından oyuncunun Futbol maçlarına bahis oynadığına rastlanmadı. Tonali ve Fagioli de İtalyan yıldız hakkında bir şey söylemedi. Zaniolo'nun 150 bin euro civarı para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Dava açan savcılık, Zaniolo'nun şu ana kadar futbola bahis oynadığına dair herhangi bir delile rastlamadı. Bu sebeple oyuncunun bu olaylarda ciddi bir sorun yaşaması beklenmiyor.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER!

Daha önce Nicolo Fagioli ve Tonali ile birlikte oyuncuya soruşturma açılmış, iki oyuncu da suçunu itiraf etmişti.

Nicolo Zaniolo'nun da tablet ve telefonlarına el koyulsa da İtalyan yıldız, futbol için bahis oynamadığını ve çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

SORGUYA ALINACAK

Tonali ve Fagioli'yi sorgulayan Savcının 24 yaşındaki oyuncuyu kısa süre içinde ifadeye çağıracak. Haberde herhangi bir delile rastlanmadığı için Zaniolo da aceleci davranılmadığı belirtildi.

UNAI EMERY'DEN KARAR

Bahis soruşturması sonrası İtalya Milli Takım kampından ayrılan Nicolo Zaniolo, Aston Villa için İngiltere'ye dönmüştü. Aston Villa Menajeri Unai Emery, West Ham maçında Zaniolo'ya görev vereceğini açıkladı.