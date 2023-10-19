Zaniolo hakkında yeni iddia: 'Ses kayıtları var'

Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:55

Güncelleme: 19.10.2023 - 11:57

İtalyan gazeteci Fabrizio Corona, İtalyan futbolunu sarsan bahis operasyonunun detaylarını paylaştı.

Nicola Zalewski'nin tenis maçlarına bahis oynadığına dair kanıtlar olduğunu iddia eden Corona, Nicolo Zaniolo’nun ise kumar oynadığını gösteren ses kayıtları olduğunu belirtti.

Corona yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Zalewski yıllardır kumar oynuyor. El Shaarawy, Zaniolo ve tüm bu grupla çok iyi arkadaş. Zaniolo'nun kumar oynadığını gösteren dinleme kayıtlarına sahibiz.

Fagioli'nin tüm 21 yaş altı oyuncuların kumar oynadığını söylediğini gördünüz mü? Haklıydık. RAI 3'te Zaniolo'nun sesi, Zalewski'nin Blu Lounge'da topa vurduğu, tenis ve Djokovic hakkında konuştuğu, Anto'ya ne kadar bahis oynadığını sorduğu bir video vardı.

Anto, Antonio Esposito, kaynağımın yeğeni, onun adına bahis oynuyordu."