Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in şu ana kadar UEFA'dan kasasına giren para belli oldu. Öte yandan Avrupa macerasına play-off turunda veda eden Trabzonspor'un da kazancı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2024 Cuma, 15:26
Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

Football Coefficient'in verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa macerasında şimdiye kadar kasasına koyduğu miktar belli oldu.

Market payı, lig sıralaması netleşmediği için hesaba dahil edilmedi.

İşte Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin sıralaması:

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

1- Aston Villa - 36.8 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

2- Liverpool - 36.5 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

3- Manchester City - 34.8 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

4- Monaco - 34.5 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

5- Brest - 34.3 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

6- Bayer Leverkusen - 34 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

7- Inter - 33.7 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

8- Sporting - 33.4 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

9- Arsenal - 32.2 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

10- Barcelona - 31.2 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

37- Galatasaray - 12.6 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

54- Fenerbahçe - 7 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

72- Beşiktaş - 5.5 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

103- Başakşehir - 3.8 milyon Euro

Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

132- Trabzonspor - 1.2 milyon Euro

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