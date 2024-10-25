Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in şu ana kadar UEFA'dan kasasına giren para belli oldu. Öte yandan Avrupa macerasına play-off turunda veda eden Trabzonspor'un da kazancı açıklandı.
Football Coefficient'in verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa macerasında şimdiye kadar kasasına koyduğu miktar belli oldu.
Market payı, lig sıralaması netleşmediği için hesaba dahil edilmedi.
İşte Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin sıralaması:
1- Aston Villa - 36.8 milyon Euro
2- Liverpool - 36.5 milyon Euro
3- Manchester City - 34.8 milyon Euro
4- Monaco - 34.5 milyon Euro
5- Brest - 34.3 milyon Euro
6- Bayer Leverkusen - 34 milyon Euro
7- Inter - 33.7 milyon Euro
8- Sporting - 33.4 milyon Euro
9- Arsenal - 32.2 milyon Euro
10- Barcelona - 31.2 milyon Euro
37- Galatasaray - 12.6 milyon Euro
54- Fenerbahçe - 7 milyon Euro
72- Beşiktaş - 5.5 milyon Euro
103- Başakşehir - 3.8 milyon Euro
132- Trabzonspor - 1.2 milyon Euro
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