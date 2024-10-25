Temsilcilerimizin Avrupa gelirleri belli oldu: İşte Türk takımlarının kazancı!

Football Coefficient'in verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa macerasında şimdiye kadar kasasına koyduğu miktar belli oldu.

Market payı, lig sıralaması netleşmediği için hesaba dahil edilmedi.

İşte Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin sıralaması: