Temsilcilerimizin Avrupa kupalarından elde ettiği gelir belli oldu!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Samsunspor son 16'da Avrupa'ya veda etti.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe son 16 play-off turunda, Başakşehir ve Beşiktaş ise Konferans Ligi'nin play-off'unda Avrupa'dan elenmişti.

Avrupa kupalarında son 16 maçlarının ardından Türk takımlarının bu sezonki geliri netleşti. Türk kulüpleri bu sezon toplamda 83.44 milyon Euro'luk gelir elde etti.

Bu sezon "Devler Ligi"ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon Euro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan sarı-kırmızılılar bu performansıyla 7 milyon Euro'nun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon Euro'luk gelire uzandı.

Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon Euro'luk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon Euro daha ekledi.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon Euro (ortalama 8,41 milyon Euro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon Euro oldu.

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 53.53 milyon Euro kazandı.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan ve 175 bin Euro ile açılışı yapan Fenerbahçe, sonraki turda (play-off) Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

"Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-lacivertli ekip, 4,29 milyon Euro'yla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe; bu organizasyona katılımından dolayı 4,31 milyon Euro, ligdeki performansıyla (3'er galibiyet ve beraberlik) 1,8 milyon Euro ve ligde elde ettiği dereceyle 1,45 milyon Euro'luk gelire uzandı.

Son 16 play-off turu oynamasından dolayı hanesine 300 bin Euro daha yazdıran Fenerbahçe, yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon Euro (ortalama 4,99 milyon Euro), UEFA katsayı kaleminden de 2,16 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe bu sezon toplamda Avrupa kupalarından 19.47 milyon Euro gelir sağladı.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NE SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan sezonu açtı ve 175 bin Euro'yla başlangıç yaptı.

Bu turu geçemeyerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip; "ayak bastı parası" olarak 3,17 milyon Euro, ligdeki performansıyla 1,33 milyon Euro, ligdeki derecesiyle 830 bin Euro, son 16 turu play-off turuna kalmasıyla 200 bin Euro ve son 16 turu oynamasıyla 800 bin Euro kazandı.

Yayın havuzu değerlemesinden payına 570 bin ila 1 milyon 570 bin Euro (ortalama 1 milyon 70 bin Euro) düşen Samsunspor, katsayı kaleminden de 320 bin Euro'luk gelir elde etti.

Samsunspor toplamda 7.89 milyon Euro'luk gelir elde etti.

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'YA ERKEN VEDA

Çıktığı ilk sınavda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yapan Beşiktaş, bu turnuvada da sadece bir tur ilerleyebildi ve play-off'ta Avrupa defterini kapattı.

BAŞAKŞEHİR KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDA VEDA ETTİ

Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda dahil olduğu turnuvada 2 tur ilerleyip tıpkı Beşiktaş gibi play-off turunda Avrupa macerasını noktaladı.

Her iki takım da oynadıkları her tur için 175'er bin Euro ve Konferans Ligi play-off turunda elenmeleri sebebiyle 750'şer bin Euro'luk teselli ödülüyle sezonu tamamladı.

Beşiktaş ve Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarından 1 milyon 275 bin Euro gelir sağladı.