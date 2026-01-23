Temsilcisi imza için geldi... Galatasaray, Yaser Asprilla transferini bitiriyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 20:14:00
Galatasaray'ın, Girona'da forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lan'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.

Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray, Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmeye çok yakın.

TEMSİLCİSİ İMZAYA GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Yaser Asprilla'nin Temsilcisi Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon Euro. 

