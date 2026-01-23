Temsilcisi imza için geldi... Galatasaray, Yaser Asprilla transferini bitiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lan'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.

Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray, Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmeye çok yakın.

TEMSİLCİSİ İMZAYA GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Yaser Asprilla'nin Temsilcisi Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon Euro.