Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, İstanbul'da: 'Beni en çok etkileyen şey...'

Galatasaray devre arasının ilk transferini yaptı. Sarı kırmızılılar, İtalyan devi Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hollandalı futbolcunun uçağı İstanbul'a iniş yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Noa Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve anlaşmadaki satın alma opsiyonu 30 milyon Euro olacak.

'ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP'

İstanbul'da taraftarların karşıladığı Noa Lang, basın mensuplarına "Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu" açıklamasını yaptı.

SAKATLK SORUSUNA YANIT

"Kopenhag maçında bir sakatlığın oldu, durumun nasıl?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Noa Lang "Ayaktayım ve çok iyiyim" ifadelerini kullandı.

NOA LANG'IN KARİYERİ

Napoli'ye bu sezon başında imza atan Noa Lang, kariyerinde daha önce PSV, Club Brugge, Ajax ve Twente formlarını giymişti. Bu sezon Napoli'de 27 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydetti.