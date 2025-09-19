İstanbul'da bulunan İş Kuleleri'ndeki basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldı.

Hakan Aran, Gaziantep'te 1-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu ve Güneydoğu Takım Şampiyonası'na sponsor olduklarını, bu sponsorluğun uzun dönemli bir projenin de ilk adımları olduğunu vurguladı.

Satranç sporuna verdikleri desteği hatırlatan Aran, "2006 yılında Türkiye'ye Kasparov'u davet etmiştik. Kasparov'a 'Türkiye'den de bir Kasparov çıkar mı?' sorusunu yöneltmişlerdi. Kendisi de 'Mutlaka vardır ama önemli olan sizin onu nasıl bulacağınızdır.' demişti. Bu diyalog bizim araştırmamızın temeli oldu. Okullarda satranç sınıfı açtık, satranç setleri gönderdik. 2006 yılında neredeyse sıfırdan başladığımız yolculukta artık Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çocuklarımız var. Türkiye'de 15'in üzerinde 'Grand Master' denilen ustalarımız var. Federasyon başkanımız, tenisle ilgili hayallerini paylaştığında, aynı başarının teniste de olabileceğini, gururumuz olan tenis sporcusu sayısını artırabileceğimizi düşündük. Türkiye'nin 81 ilinden, 1000'e yakın ilçesinden ve hatta 18 binin üzerindeki köyünden açık tenis şampiyonu olabilecek çocuklarımızı bulup, onlara tenisi sevdirmek, buradan da başarı hikayeleri oluşturarak çocuklarımıza umut olmak istiyoruz. Umarız yıllar süren bir yolculuk olur." ifadelerini kullandı.

Hakan Aran, Türkiye Tenis Federasyonuyla yapacakları proje çerçevesinde okullara federasyon aracılığıyla tenis setleri ulaştırmak, uzun vadede bu projeyi büyütmek istediklerini dile getirdi.

Müderrisgil: "Önemli olan ilk işaret fişeğini yakmak"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, yapılan anlaşmayla Türk tenisi için önemli bir adım attıklarının altını çizdi.

Tüm ülkede tenisi tabana yaymak, çocukların da tenisle tanışmasını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Müderrisgil, "Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan takım şampiyonasını, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yapacağımızı duyurduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Bu şampiyona, Türkiye Tenis Ligi'nin de ilk adımı olacak. Türkiye'de tüm yaş gruplarını kapsayacak bir tenis ligini hayal ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye İş Bankasının uzun vadede teniste kalıcı değer oluşturacağını da aktaran Müderrisgil, şöyle konuştu:

"Türkiye'de futbol, basketbol ve voleybolun ardından en çok izlenen spor, tenis. 7 bölgede de tenis kulüplerimiz var. Bu turnuva 2026 ve sonrası için çalışılan lig formatının bir adımı olacak. Hedefimiz 81 ilde 'Haydi tenise' projesini hayata geçirmek. Türkiye İş Bankasıyla bu yol haritasını paylaştık. Bizim federasyon olarak bir görevimiz de o il ya da bölge bazında, bu konuda tüm paydaşları harekete geçirmek. Valilikleri, belediyeleri, özel sektörü mobilize ederek bu çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz. Bir tenis raketinin fiyatı belli. Ama güçleri birleştirirsek bu neden olmasın. Önemli olan ilk işaret fişeğini yakmak. Tenis elçilerimiz kanalıyla bu projeyi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz."

İmzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.