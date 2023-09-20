Tete: '3'ü de atmak istiyorduk olmadı'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 22:18

Güncelleme: 20.09.2023 - 22:18

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Kopenhag maçının ardından konuştu.

İkinci yarıda buldukları gollerle beraberliği yakalamalarıyla ilgili Tete, "Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. İyi başlamıştık, daha sonra 2 golü yedikten sonra ikinci yarıda enerjimizi koyduk ve 2-2 yaptık. Sonucunda bir puan aldık. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Attığı golle ilgili ise Tete, "Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarıyla ilgili ise Brezilyalı oyuncu, "Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Birçok yeni oyuncu geldi ama kaptanlarımız bize alışmamız için yardımcı oluyor." sözlerini kullandı.

Tete sözlerini "Atmosfer harika. Burada oynadığım için çok mutlu oldum." diyerek noktaladı.