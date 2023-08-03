Tete kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Tete hangi takımlarda futbol oynadı?

Tete kimdir sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Futbolseverler, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Tete'nin hayatını, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynadığını merak ediyor. İşte, Tete hakkında merak edilenler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 17:03
Tete kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Tete hangi takımlarda futbol oynadı?
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Brezilyalı oyuncu Tete, transferine dair açıklama yaptı. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tete, şu ifadeleri kullandı: 

"Temsilcim kulüplerle olan görüşmelerini sürdürüyor. Şu an İstanbul’dayım ve transfer görüşmelerinin olgunlaşmasını bekliyorum. Hem Türkiye hem de Avrupa’nın 5 büyük liginden teklif var. Henüz netleşen bir durum yok." 

TETE KİMDİR?

Tete, 15 Şubat 2000 yılında Alvorada, Brezilya'da dünyaya geldi. 175 cm boyundaki başarılı futbolcu sağ kanatta görev almaktadır.

25 milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sol ayaklı olan Tete'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılında sona erecek.

Tete, Gremio'da futbola başladı. Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester City gibi ekiplerde oynadı.


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