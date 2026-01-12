La Gazetta dello Sport'a göre Juventus forması giyen Teun Koopmeiners, Galatasaray'ın ilgisine olumsuz dönüş yaptı. Peki, Teun Koopmeiners kimdir? Teun Koopmeiners kaç yaşında, nereli? Teun Koopmeiners Galatasaray'a mı geliyor?

TEUN KOOPMEINERS KİMDİR?

Teun Koopmeiners, 28 Şubat 1998 tarihinde Hollanda'nın Castricum şehrinde doğan profesyonel futbolcudur. Hollanda milli takımı ve İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. 1.84 m boyundaki oyuncu, defansif orta saha, merkez orta saha ve stoper mevkilerinde oynayabilmektedir.

TEUN KOOPMEINERS'İN HAYATI VE KARİYERİ

Futbola yerel bir kulüp olan Vitesse '22'de başlayan Koopmeiners, 2009 yılında AZ Alkmaar akademisine girdi. Profesyonel kariyerine AZ'nin rezerv takımı Jong AZ'de başladı ve ardından as takıma yükselerek takım kaptanlığına kadar getirildi. 2017-2021 yılları arasında AZ Alkmaar formasıyla Hollanda liginde 100'den fazla maça çıktı. 2021 yılının Ağustos ayında İtalyan kulübü Atalanta'ya transfer oldu ve burada üç sezon boyunca forma giydi. 2023-2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra, 2024 yılının Ağustos ayında yaklaşık 51 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu. Milli takım düzeyinde Hollanda'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Koopmeiners, 2020 yılından itibaren A milli takım kadrosunda yer almaya başladı ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.