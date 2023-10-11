Tevfik Yamantürk'ten kritik seçim açıklaması
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü seçimli genel kurul hakkında açıklamada bulundu.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü seçimli genel kurul hakkında Twitter'dan bir açıklamada bulundu.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştüklerini açıklayan Yamantürk, "Değerli Beşiktaşlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi ile dün akşam görüştük. Seçim süreci ile ilgili Yönetim Kurulu yakında bilgilendirme yapacak. Camiamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, seçimli genel kurulun en geç aralık ayı başında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
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