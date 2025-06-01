TFF 1. Lig'e çıkan son ekip belli oldu: Sonucu penaltılar belirledi!

Vanspor, Batman Petrol Spor'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek 1. Lig'e yükselen son takım oldu.
PENALTILAR SKORU BELİRLEDİ
Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Artı Değer Vanspor, Sarıyer ve Serik Belediyespor'un ardından TFF 1. Lig'e çıkan üçüncü ekip oldu.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Artı Değer Vanspor: Abdulsamed Damlu, Sabahattin Destici (Dk. 85 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 97 Onur Özcan), Emre Adıgüzel, Özkan Yiğiter (Dk. 85 Erdem Seçgin), Eyüp Akcan (Dk. 97 Serkan Odabaşoğlu), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Dk. 85 Hasan Bilal), Mert Örnek (Dk. 72 Batuhan Kör)
Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Emir Alagöz, Hüseyin Seyhan (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Kubilay Yavuz (Dk. 112 Tunahan Çiçek), İmeri (Dk. 85 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çapar (Dk. 106 Cengizhan Akgün), İlker Karataş (Dk. 85 Melih İnan)
Sarı kartlar: Dk. 24 Özkan Yiğiter (Artı Değer Vanspor), DK. 64 Mert Çapar (Batman Petrolspor)