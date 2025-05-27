Karşılaşma tatil edilmişti: TFF'den olaylı maç için ilk açıklama!

Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşması, yardımcı hakemin başına "madde" isabet etmesi nedeniyle tatil edildi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki maçta sahada ve tribünlerde zaman zaman gerginlik yaşandı.





YARDIMCI HAKEME YABANCI MADDE ATILDI

Maçın 56. dakikasında Çimentaş Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öndeyken tribünden atılan "madde" yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın başına isabet etti.

Bunun üzerine maçın hakemi Ümit Öztürk, sahayı yardımcılarıyla terk ederek soyunma odasına gitti. Stattan yapılan anonsla maçın tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.





TFF'DEN İLK AÇIKLAMA

Yarıda kalan maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilk açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz açıklamasında, "Elazığspor-Vanspor FK maçı hapimizi üzdü. 4. Hakem yana geçip maça devam edilecekti. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için iptal oldu. Artık hükmene doğru giden süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan olay yaşandı. Tekrarı olmaması için hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.



