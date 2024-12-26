TFF 1. Lig ekibinde ayrılık!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

TFF 1. Lig ekibinde ayrılık!
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:15

TFF 1. Lig'de henüz galibiyeti olmayan ve -21 puanla ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona erecek kalecimiz Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Abdulsamed Damlu #yeni malatyaspor #TFF 1. Lig

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