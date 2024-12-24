Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha!
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı
Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Hatayspor'un son olarak iç sahada ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Rıza Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki çekmişti.
Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.
Hatayspor, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Etiketler: #rıza çalımbay #hatayspor #ayrılık
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