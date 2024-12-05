TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan tarafından açıklandı.

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:41

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 15. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

7 Aralık Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: Süleyman Bahadır

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Fatih Tokail

16.00 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: Yasin Kol

8 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Boluspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16.00 Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ayberk Demirbaş

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: Ümit Öztürk

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: Burak Olcar

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: Reşat Onur Coşkunses


Etiketler: #TFF #TFF 1. Lig #hakem

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