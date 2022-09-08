Beşiktaş, Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ı Göztepe'ye kiraladı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Boşnak futbolcu Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'ın İzmir kulübü Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın 1 yıllığına Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.
Fotoğraf: Ajdin Hasic
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe'ye geçici transfer olmuşlardır.
Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Fotoğraf: Emirhan Delibaş
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