TFF'den Montella'ya telefon!
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yeni dönem Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile görüştüğü iddia edildi.
TFF'de yeni yönetim kurulunda Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştüğü iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, ay-yıldızlı ekibe çeyrek final oynattığı Avrupa Şampiyonası sonrası tatilini sürdüren İtalyan hocayı telefonla arayan Kazancı, yeni yönetimin desteğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni görevinden dolayı Kazancı'ya başarı dileğinde bulundu.
3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemeye gelecek olan deneyimli teknik adam, ardından Milli Takımlar'ın yeni sorumlusu ile buluşarak geleceğe dair düşüncelerini ve takımla ilgili bilgileri paylaşacak.
Spor Haberleri
- Galatasaray, Lecce ile karşılaşacak
- Beşiktaş, Bandırmaspor ile karşılaşacak
- TFF'den Montella'ya telefon!
- Bodrum FK, Christophe Herelle'yi açıkladı
- Alanyaspor'a Almanya 3. Ligi'nden transfer!
- Olimpiyatların açılış seremonisinin provası yapıldı!
- 'Mourinho'nun yarattığı rekabet ortamı...'
- Bolu'da 4 gollü prova!
- Yollar ayrılmıştı: Meunier'den Trabzonspor'a sert tepki!
- Galatasaray 10 numarasını Portekiz'de arıyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- O listeye dair konuştu: 'Hangi gün ve saatte...'
- ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’
- Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MHP'li ismin yanıtına bakan bir daha baktı!
- Dünyayı gezen Rus YouTuber Türkiye'de öldü!
- Dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
- Siyah kadın evine çağırdığı polis tarafından öldürüldü!
- 'Ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin'
- Fenerbahçe deplasmanda avantajı kaptı!