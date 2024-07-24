TFF'den Montella'ya telefon!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yeni dönem Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile görüştüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:01
TFF'den Montella'ya telefon!
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TFF'de yeni yönetim kurulunda Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştüğü iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, ay-yıldızlı ekibe çeyrek final oynattığı Avrupa Şampiyonası sonrası tatilini sürdüren İtalyan hocayı telefonla arayan Kazancı, yeni yönetimin desteğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni görevinden dolayı Kazancı'ya başarı dileğinde bulundu.

3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemeye gelecek olan deneyimli teknik adam, ardından Milli Takımlar'ın yeni sorumlusu ile buluşarak geleceğe dair düşüncelerini ve takımla ilgili bilgileri paylaşacak.


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