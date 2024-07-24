TFF'den Montella'ya telefon!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:01

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:01

TFF'de yeni yönetim kurulunda Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, ilk iş olarak teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştüğü iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, ay-yıldızlı ekibe çeyrek final oynattığı Avrupa Şampiyonası sonrası tatilini sürdüren İtalyan hocayı telefonla arayan Kazancı, yeni yönetimin desteğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni görevinden dolayı Kazancı'ya başarı dileğinde bulundu.

3 Ağustos'ta Süper Kupa Finali'ni izlemeye gelecek olan deneyimli teknik adam, ardından Milli Takımlar'ın yeni sorumlusu ile buluşarak geleceğe dair düşüncelerini ve takımla ilgili bilgileri paylaşacak.