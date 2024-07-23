TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı belli oldu!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:40

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:41

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı.

MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

İşte yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı