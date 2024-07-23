TFF açıkladı: MHK'nın yeni başkanı belli oldu!
Merkez Hakem Kurulu'niun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı.
MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
İşte yapılan açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:
Başkan:
Dr. Ferhat Gündoğdu
Üyeler:
Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı
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