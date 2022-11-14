TFF 1. Lig'de Göztepe, Ankara Keçiörengücü'nü 2 golle geçti

TFF 1. Lig'de Göztepe kendi sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 22:27
TFF 1. Lig'de Göztepe, Ankara Keçiörengücü'nü 2 golle geçti
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TFF 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Göztepe, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Yasin Öztekin ve 77. dakikada Romal Palmer attı. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü'nün tek golü 24. dakikada Rashad Muhammed'den geldi.

Bu sonucun ardından Göztepe, 17 puana yükseldi. Keçiörengücü 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.


TFF 1. Lig göztepe Ankara Keçiörengücü

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