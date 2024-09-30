TFF 2. Lig ekibinden flaş Mourinho paylaşımı!

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için bir paylaşımda bulundu.

TFF 2. Lig ekibinden flaş Mourinho paylaşımı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 23:17

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Antalyaspor maçındaki hareketinin yankıları devam ediyor.

Portekizli teknik adam için son olarak 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'dan paylaşım geldi.

Elazığspor, Mourinho'nun Antalyaspor maçında kameranın önüne diz üstü bilgisayarını koyduğu anları paylaştı. Mourinho'nun diz üstü bilgisayarında ise Elazığspor takım fotoğrafı yer aldı.

Elazığspor, bu paylaşımında, "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

 


Etiketler: #Elazığspor #fenerbahçe #jose mourinho

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