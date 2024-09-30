Alex de Souza'dan Jose Mourinho paylaşımı: 'Ben Fenerbahçe formasını giyerken...'

Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza, sosyal medya hesabından Jose Mourinho hakkında paylaşım yaptı.

Alex de Souza'dan Jose Mourinho paylaşımı: 'Ben Fenerbahçe formasını giyerken...'
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Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:19

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho paylaşımında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maç öncesinde Mourinho ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Brezilyalı teknik direktör, "2003 senesinde Cruzeiro'da orta saha oynarken, Mourinho Porto'da çalışmaya başlamıştı. 2004'te Türkiye'ye geldim. Ben Fenerbahçe formasını giyerken, Mourinho Portekiz, İtalya, İspanya ve İngiltere'de kupa üstüne kupa kazanıyordu. 20 sene sonra bana Antalyaspor tarafından Türkiye'de antrenörlük yapma fırsatı verildi ve Fenerbahçe antrenörü olarak Mourinho ile karşılaştım. Mourinho'ya, bana olan tavrı için, Fenerbahçe'de geçirdiğim uzun yıllar için, Antalyaspor'a bana hocalık yapma fırsatı verdiği için ve özellikle Türk halkına bana gösterdikleri ilgi ve saygı için teşekkür ederim. Bunların hepsi için futbola teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #Alex de Souza #jose mourinho #fenerbahçe #antalyaspor

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