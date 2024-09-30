Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü hakkında açıklama yayımladı.

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:07

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Milli oyuncunun sol arka adelesinde kanama ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."


Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #sakatlık #antalyaspor

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