Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü hakkında açıklama yayımladı.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Milli oyuncunun sol arka adelesinde kanama ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #sakatlık #antalyaspor
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