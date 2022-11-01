FIFA'dan TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'ye transfer yasağı kararı
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'ye transfer yasağı verdi.
TFF 2'nci Lig'de bu sezon yönetimini Altay'ın eski başkanı olan Özgür Ekmekçioğlu'nun kurduğu Ekmas Sportif Yatırımlar'ın devraldığı Menemen Futbol Kulübü'nün başı kulübün geçmiş dönemden borçları nedeniyle dertte.
FIFA, sarı-lacivertlilere eski başkan Tahir Şahin döneminden kalan borç nedeniyle hem A takım, hem de altyapıyı kapsayan transfer yasağı getirdi. Menemen'in 2019 yılında Arnavutluk'un KF Laçi takımından alıp, 2020-2021 sezonunun devre arasında Boluspor'a yolladığı kaleci Gentian Selmani'nin ödenmeyen yetiştiricilik bedeli nedeniyle yeni yönetimin başı ağrıdı.
KF Laçi'nin 120 bin Euro yetiştiricilik bedeli alacağı olduğunu Mayıs 2021de karara bağlayıp, Ağustos 2021'de temyizde kesinleştiren FIFA Disiplin Komitesi, parayı ödemeyen Menemen'e transfer yasağı verdi. Ayrıca 15 bin İsviçre Frangı da ceza alan Menemen, faizleri hariç güncel kurla 2 milyon 220 bin TL tutan KF Laçi'ye olan borcunu ödemezse puan silme ve küme düşürme yaptırımlarıyla da karşı karşıya gelecek. Menemen FK'nin başının daha önce eski yönetim tarafından taksitlendirilen Nijeryalı Ibrahim Akanbi Rasheed'in yetiştiricilik bedeli, geçmişte yapılmayan SGK ve vergi ödemeleri nedeniyle de ağrıması öngörülüyor.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- Seçmen kimi istiyor?
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- 'Yer yerinden oynar...'
- Cumhuriyetle kavga edilmez