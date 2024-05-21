TFF 3. Lig'de finallere yükselen 4 takım belli oldu

TFF 3. Lig'de play-off 3. tur rövanş maçları oynandı. Play-off 3. tur rövanş maçlarının ardından Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor, Çimentaş Elazığspor ve 52 Orduspor FK, adlarını finallere yazdırdı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:47
TFF 3. Lig'de finallere yükselen 4 takım belli oldu
Abone Ol google-news

TFF 3. Lig'de play-off 3. tur rövanş maçları tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan turda rakiplerine üstünlük kuran Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor, 52 Orduspor FK ve Çimentaş Elazığspor finallere yükseldi.

3. Lig'de finaller, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Bu aşamada 1. Grup ekibi 52 Orduspor FK, 2. Grup temsilcisi Çimentaş Elazığspor ile mücadele edecek. 3. Grup takımı Merkür Jet Erbaaspor ise 4. Grup'tan Muş 1984 Muşspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmaları kazanan 2 ekip, gelecek sezon TFF 2. Lig'de oynama hakkı elde edecek.

TFF 3. Lig play-off 3. tur rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0 (Penaltılarla 6-5) (1-2)

Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor: 0-3 (1-0)

Çimentaş Elazığspor-Efeler 09: 4-0 (3-0)

Aliağa-52 Orduspor FK: 1-0 (Penaltılarla 1-3) (0-1)


TFF 3. Lig haberleri final haberleri tff 2.lig haberleri

İlgili Haberler

TFF 3. Lig'de olaylı maç: Traftarlar gözaltına alındı!

TFF 3. Lig'de olaylı maç: Traftarlar gözaltına alındı!
TFF 3. Lig 2. grupta play-off ikinci tur eşleşmeleri belli oldu

TFF 3. Lig 2. grupta play-off ikinci tur eşleşmeleri belli oldu
BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeşil altın fideleri toprakla buluştu! 2 ay sonra hasat edilecekler...

Yeşil altın fideleri toprakla buluştu! 2 ay sonra hasat edilecekler...
Kurban Bayramı yaklaşıyor… Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşıyor… Kurbanlık fiyatları ne kadar?
Her şeyden çabuk çok sıkılan 4 burç: Bu burçları memnun etmek oldukça zor...

Her şeyden çabuk çok sıkılan 4 burç: Bu burçları memnun etmek oldukça zor...
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…
Göksel Gümüşdağ: 'Manchester City ile imzayı attık'

Göksel Gümüşdağ: 'Manchester City ile imzayı attık'
Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!
Arda Güler gollerine devam ediyor: Villarreal'e ağlarına 2 gol birden!

Arda Güler gollerine devam ediyor: Villarreal'e ağlarına 2 gol birden!
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede