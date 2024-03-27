TFF açıkladı: 3 kulüp başkanı PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ali Koç, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:16
TFF açıkladı: 3 kulüp başkanı PFDK'ya sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK sevklerine ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 15.03.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’nın Geçici Madde-2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ’ın 16.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi AYHAN AKMAN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü İdarecisi HÜSEYİN YÜCEL’in 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç’un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILDIRIM ALİ KOÇ’un (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK’in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN’ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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