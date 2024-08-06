Galatasaray'dan savunma operasyonu: 2 İspanyol'a kanca...

Yayınlanma: 06.08.2024 - 18:54

Güncelleme: 06.08.2024 - 18:54

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Sergio Reguilon ve Aymeric Laporte'u kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek istediği öne sürüldü.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; geçen ocak ayında Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Galatasaray, oyuncunun savunma becerileri tarafından ikna edilemedi ve yeni bir sol bek arayışına girdi. Habere göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tecrübesi sebebiyle Sergio Reguilon'u kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

Sergio Reguilon

TARAFTARLAR STOPER İSTİYOR



Habere göre; Galatasaray'ın üzerinde çalıştığı tek operasyon bu değil. Al Nassr'da forma giyen İspanya milli takımının stoperi Aymeric Laporte da hedefler arasında.

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında aldıkları 5-0'lık ağır yenilgi nedeniyle yönetimden stoperle sözleşme imzalamasını istiyor.

Aymeric Laporte

"SÜPER KUPA'NIN TELAFİSİ"

Habere göre, Galatasaraylı taraftarların bu isteğinin Süper Kupa'nın telafisi olarak yönetimi Laporte'a yatırım yapmaya zorlayabilir. İspanyol oyuncunun iyi bir teklif gelmesi halinde Al Nassr'dan ayrılması gündeme gelebilir.

REGUİLON VE LAPORTE'UN İSTATİSTİKLERİ

Bonservisi Tottenham'da bulunan 27 yaşındaki Sergio Reguilon geçen sezon kiralık olarak oynadığı Manchester United ve Brentford formalarıyla çıktığı 28 maçta 4 asist kaydetti.

30 yaşındaki Aymeric Laporte ise Al Nassr formasıyla geçen sezon çıktığı 39 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.