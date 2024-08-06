Young Boys'tan Galatasaray açıklaması: 'Rakibi kızdırmak için...'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Young Boys'ta sportif direktör Steve von Bergen ve teknik direktör Patrick Rahmen açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 19:05
Young Boys'tan Galatasaray açıklaması: 'Rakibi kızdırmak için...'
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. 

İsviçre ekibinde Sportif Direktör Steve von Bergen ve teknik direktör Patrick Rahmen, eşleşme ile ilgili yorumlarda bulundu.

"GALATASARAY ELBETTE FAVORİ"

Sportif Direktör Steve von Bergen kura çekimiyle ilgili, ''Türk takımlarıyla oynamanın heyecanını ve mutluluğunu biliyoruz. Galatasaray elbette karşımızda favori. Göreve cesurca yaklaşan ve rakibini kızdırmak için elimizden geleni yapan bir meydan okuyucu olmak istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Patrick Rahmen ise İsviçre basınına, "Bizi ne kadar büyük bir kitlenin beklediğini biliyoruz. Hazırız'' ifadelerini kullandı. 

Galatasaray, Young Boys ile 21 ve 27 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek.


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