Hannover'den Galatasaray'a Sara tepkisi: 'Buna son verilmeli'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Gabriel Sara için Derrick Köhn eski takımı Hannover 96'dan tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 15:06
Hannover'den Galatasaray'a Sara tepkisi: 'Buna son verilmeli'
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Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların rekor bedelle yaptığı bu transfer Almanya'da da ses getirdi.

Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Derrick Köhn transferi için sarı kırmızılı kulüpten alacağı bulunan Almanya 2. Lig takımı Hannover 96, bu duruma tepki gösterdi.

'BUNA SON VERİLMELİ'

Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Alman gazetesinde yer alan açıklamasında "Böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Buna son verilmeli!" ifadelerini kullandı.

Haberde, Galatasaray'ın Köhn'ün transferinden kaynaklanan ödemenin tarihini ertelemeyi veya yeni bir anlaşma yapmayı önerdiği ancak Alman kulübünü bunu reddettiği ifade edildi.

Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimi şubat ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ve 300 bin Euro şartla bağlı bonus karşılığında anlaştığını KAP'a bildirmişti.


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