TFF açıkladı: Gelecek sezon 5 takım Avrupa'ya gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Türkiye'nin Avrupa kupalarında 5 takımla temsil edileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:44
TFF açıkladı: Gelecek sezon 5 takım Avrupa'ya gidecek
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Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Avrupa kupalarına 5 Türk takımının katılım göstereceğini açıkladı.

Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takımımız yer alacak.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir. Trendyol Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 12. Maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.


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