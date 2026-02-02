TFF açıkladı: İşte Türkiye Kupası'nda 3. haftanın programı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 11:41:00
AA
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. hafta oynanacak mücadelelerin programını açıkladı.

Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta maçları start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

3 Şubat Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #fenerbahçe #Türkiye Kupası

