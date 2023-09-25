TFF açıkladı... Letonya maçının stadı değişti!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 18:43

Güncelleme: 25.09.2023 - 19:05

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maçın stadyumu değişti.

TFF, Adana'da oynanacak Letonya karşılaşmasının Konya'ya alındığını duyurdu.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."

Türkiye ile Letonya arasındaki mücadele 15 Ekim'de oynanacak.