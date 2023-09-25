TFF açıkladı... Letonya maçının stadı değişti!
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 8. hafta maçında karşılaşacağı Letonya mücadelesinin oynanacağı stadyumda değişikliğe gidildi.
A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maçın stadyumu değişti.
TFF, Adana'da oynanacak Letonya karşılaşmasının Konya'ya alındığını duyurdu.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır.
Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."
Türkiye ile Letonya arasındaki mücadele 15 Ekim'de oynanacak.
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