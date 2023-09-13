Jürgen Klopp'un menajerinden Almanya Milli Futbol Takımı iddialarına yanıt!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un, Hansi Flick ile yollarını ayıran Almanya Milli Futbol Takımı iddialarına menajeri Marc Kosicke yanıt verdi.
Almanya Futbol Federasyonu, 4-1 kaybedilen Japonya maçının ardından takımdan ayrılan Hansi Flick'in yerine teknik direktör arayışlarına başladı.
En kuvvetli aday olarak Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp görülse de Alman hocanın menajeri bu kapıyı kapattı.
Jürgen Klopp'un, 2021 yılında Joachim Löw'ün takımdan ayrılmasının ardından da Almanya Milli Takımı ile adı geçmişti ancak Hansi Flick'in takımın başına geçmesiyle bu söylentiler son bulmuştu.
"LIVERPOOL İLE SÖZLEŞMESİ VAR"
Hansi Flick'in takımdan ayrılmasının ardından bu iddialar tekrardan alevlense de Klopp'un menajeri Marc Kosicke bu haberleri kesin bir dille yalanladı.
Jürgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Almanya merkezli Sportschau'ya yaptığı açıklamada, "Jurgen'in Liverpool'la uzun vadeli bir sözleşmesi var ve milli takım antrenörlüğü pozisyonuna uygun değil" dedi.
Jurgen Klopp, 2022'nin Nisan ayında Liverpool ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.
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