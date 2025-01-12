TFF açıkladı: Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin Ocak ayı harcama limitlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.
İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri:
Etiketler: #TFF #harcama limitleri #galatasaray #fenerbahçe
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