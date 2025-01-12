TFF açıkladı: Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin Ocak ayı harcama limitlerini açıkladı.

TFF açıkladı: Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 19:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı.

İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri:


Etiketler: #TFF #harcama limitleri #galatasaray #fenerbahçe

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