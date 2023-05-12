TFF açıkladı: Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok!
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'a verilen 2 maçlık cezayı onadığını açıkladı. Bakasetas, Fenerbahçe maçında sahada olamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'a kötü haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Anastasios Bakasetas'ın cezası onandı.
Yunan futbolcu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kaçıracak.
"OYÇOKLUĞU İLE REDDEDİLMİŞTİR"
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verildi"
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