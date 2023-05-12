TFF açıkladı: Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçında yok!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:15

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'a kötü haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Anastasios Bakasetas'ın cezası onandı.

Yunan futbolcu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını kaçıracak.

"OYÇOKLUĞU İLE REDDEDİLMİŞTİR"

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas ile ilgili PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/907- K.2022-2023/1152 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2023 Cuma günü saat 14:45'de icra edilen duruşmada futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzon Spor A.Ş. vekilleri Av. Duygu Yaşar ve Av. Celal Çobanoğlu’nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Spor A.Ş.’nin futbolcusu Anastasios Bakasetas’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verildi"