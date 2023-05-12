Trabzonspor'da bütçe kararı!

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da yönetim takımın bütçesini düşürmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:21
Trabzonspor'da bütçe kararı!
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Trabzonspor yönetimi takım bütçesini 43 milyon Euro’dan aşağıya çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hedef, maaş bütçesini 20 milyon Euro seviyesine düşürmek. Teknik direktör Bjelica, kiralık forma giyen Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Markovic ile devam etmeyi planlamıyor.

PERFORMANSLARI DÜŞÜŞTE

Performansları beklentileri karşılamayan Bartra, Bardhi, Gomez, Larsen, Denswil ve Umut Bozok da mercek altına aldı. Bu isimlerin form durumuna göre devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.


trabzonspor Yusuf Yazıcı Jean-Philippe Gbamin Lazar Markovic

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