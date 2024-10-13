TFF açıkladı: Ümit Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
Ümit Milli Takım'da Livan Burcu ve Emircan Gürlük, Norveç maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maç öncesi iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün 15 Ekim Salı günü Norveç ile deplasmanda oynanacak eleme grubu son maçının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Etiketler: #Ümit Milli Futbol Takımı #Livan Burcu #Emircan Gürlük
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