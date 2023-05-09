TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu kimdir? Sebahattin Devecioğlu ne iş yapıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri öncesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, adaylığını açıkladı.
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
SEBAHATTİN DEVECİOĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu 1968 yılında Elazığ’da doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Firat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı.
SEBAHATTİN DEVECİOĞLU'NUN KİTAPLARI
Futbolu Seviyorsan Acı Çekmeyi Öğrenmelisin
Küreselleşme ve spor
Futbol Düşüncesi
Yüzme Eğitim Programının Bazı Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi
Postmodern Futbol
Futbolda Özerkliğin Ekonomisi
Spor Teknolojileri
Gençlik Merkezleri ve Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi
Sporda yeni yaklaşımlar
Elazığspor Elazığ Halkınındır
Futbolun Ekonomi Politiği
Futbol Yönetimi
Top ile Oynanan Eğitsel Oyunlar
Spor Yönetiminde İnovasyon ( Spor Federasyonları Örneği )
Sosyal medya iletişimi
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