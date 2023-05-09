TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu kimdir? Sebahattin Devecioğlu ne iş yapıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimleri öncesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, adaylığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:21
TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu kimdir? Sebahattin Devecioğlu ne iş yapıyor?
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Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

SEBAHATTİN DEVECİOĞLU KİMDİR? 

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu 1968 yılında Elazığ’da doğdu. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.  Firat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı.

SEBAHATTİN DEVECİOĞLU'NUN KİTAPLARI

Futbolu Seviyorsan Acı Çekmeyi Öğrenmelisin

Küreselleşme ve spor

Futbol Düşüncesi

Yüzme Eğitim Programının Bazı Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi

Postmodern Futbol

Futbolda Özerkliğin Ekonomisi

Spor Teknolojileri

Gençlik Merkezleri ve Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sporda yeni yaklaşımlar

Elazığspor Elazığ Halkınındır

Futbolun Ekonomi Politiği

Futbol Yönetimi

Top ile Oynanan Eğitsel Oyunlar

Spor Yönetiminde İnovasyon ( Spor Federasyonları Örneği )

Sosyal medya iletişimi


TFF türkiye futbol federasyonu Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu

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