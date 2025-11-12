TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yanıtladı: 'Ligler devam edecek mi?'

Türkiye'de bahis soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar, yeni isimler ortaya çıkarken, liglerin durumu merak edilmeye başlandı.

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu 1024 futbolcunun bahis oynadığını ve bu isimlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi. 2. Lig ve 3. Lig'e iki hafta ara verdi.

Önümüzdeki günlerde bahis oynayan futbolcularının sayısının artabileceği iddia edilirken, federasyon cephesinden liglerin durumuyla ilgili açıklama geldi.

Bahis oynayan futbolcuların en az 3 ay ceza alması beklenirken, liglerin geleceği için TFF'nin çözüm aradığı duyuruldu.

"LİGLERİN DEVAM ETMESİ İÇİN..."

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamada, "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF'nin önümüzdeki günlerde başta 2. Lig ve 3. Lig olmak üzere profesyonel liglerle ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Öte yandan bahis yapan başkanlar, yöneticiler tespit edilirse ve 'müsabaka sonucunu etkilediği' yönünde karar çıkarsa, Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesine göre ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilebilir.

Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

Yargılama sonucunda yöneticiler veya başkanlar ceza alırsa, Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi kapsamında ilgili kulüpler küme düşme ile karşı karşıya kalacak.

MADDE 56 NE DİYOR?

MADDE 56 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

(1) Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir.

İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) Hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde müsabaka sonucunu veya sürecini etkilemek için kendisi ile irtibata geçilen veya futboldaki görevi nedeniyle herhangi bir şekilde bu tür bir eylemden haberdar olan bu talimat kapsamındaki kişiler derhal TFF’ye bu hususta bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

(5) Kişilerin, futboldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri ve kamuya açıklanmayan bilgileri, bir müsabakanın dürüstlüğüne halel getirir veya getirebilecek şekilde kullanmaları veya üçüncü kişilerle paylaşmaları yasaktır.