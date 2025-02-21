TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan flaş Galatasaray açıklaması! 'Düşmanlığım yok! Kişilerle, kurumları ayırdık'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:37

Güncelleme: 21.02.2025 - 20:37

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları...

"Galatasaray'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle.

Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar!

"HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ"

Herkese eşit mesafedeyiz! Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya koymak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu olarak 5.9 milyondu. Ama sonra baktık ki öyle değil! Orada manipülasyon var. Rakamlarda oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istemişler. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporları düzenlendiler. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve konu yargıda. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz.

"YABANCI HAKEMİ DEVRE ARASI SÖYLEDİM"

Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne söyleyeceksiniz? 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarız, maç mı yönetemeyeceğiz diye konuştum. İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR'da hatayı kabul etmem, ama VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. Bunu devre arası söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim.

25 senenin birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize üç ay biçtiler, sonra altı ay biçtiler ama biz buradayız! Bir hakem 'Bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar aidiyet duygusu olarak içlerinde bağlı oldukları insanlar var! Bizim kazanacağımızı zaten düşünmediler! 'Bunlar gider, ağabeylerimiz gelir' diye düşünüyorlar herhalde. Eski sistemi bozuyoruz ve onun sancıları var. Yok o hakem arkadaş böyle konuşabilir mi?

"HAKEMLER KORKUYOR! BİRİ DİYOR Kİ..."

Geçen hafta seminerde 'O güvendiğiniz ağabeylerinize güvenmeyin' dedim. Onlar azınlıkta. Burada bizi genel kurul seçti, Allah canımızı almadığı sürece şu an buradayız! Atamayla gelmedik, genel kurula kadar buradayız!

Hakemler korkuyor! Neden korktuklarını soruyorum! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Allah'tan başka büyük yok! Camianın büyüklüğünden korkuyor, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem 'Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi? Belli değil' diyor. Bu diyen bir hakem. Bizden önceki federasyonlar, kendi iradesiyle bu işi yönetmedi! Dışarıdan müdahaleler vardı. Hakemler de ondan dolayı 'Bunlar gidecek' diyor. Demek bir yerden bu gücü alabiliyor.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma dedim' ve sonra durdu.

DERBİ HAKEMİ SLAVKO VINCIC

Bize yabancı hakem ic¸in hic¸ bas¸vuru olmadı. MHK atamaları yapıyor ve bizden onay istiyor. Kulu¨plere go¨re karar veremeyiz, o zaman gelip kendileri yo¨netsin! Onlara verdik atamaları, ha^la^ alacaklar. Hakemler 'Toplumun sizi eles¸tirmesin, sizi korumak adına yabancı hakem getirecegˆiz' dedik. Onların da sıkıntısı yok. Sanki Slavko Vincic ayarlanmıs¸ bir s¸ekilde geliyor!

MHK Bas¸kanı Ferhat Gu¨ndogˆdu, birc¸ok u¨lke ile bir hafta o¨nce yazıs¸malara bas¸ladı. I·ngiltere, I·spanya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya ile yazıs¸malar mevcut. I·ngiltere yurt dıs¸ına hakem vermedigˆini so¨yledi. Hollanda, hakem ile go¨ru¨s¸tu¨ ve gelecegˆini so¨yledi. Ancak federasyon, hakem kurulu ile konus¸tu. Hatta Hollanda Federasyon Bas¸kanı misafirimiz oldu bugu¨n. 'Mart'a kadar bizde de sorunlar var, hakem veremiyoruz' dedi ve o¨zu¨r diledi."