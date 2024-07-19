TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella açıklaması!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Candaş Tolga Işık'a konuşan Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella'nın yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiaları doğru mu?" sorusuna, "Yönetim olarak A Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" yanıtını verdi.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, geride kalan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 kaybederek elenmişti.
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