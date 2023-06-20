TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu: Transferde yeni dönem!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:44

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:44

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, transferde motokurye ile oyuncu sözleşmesi yetiştirme döneminin sona erdiğini açıkladı.

Büyükeşi yaptığı açıklamada, "Bazı kulüplerimiz motokuryeyle oyuncu sözleşmesini yetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdi bunu kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, "Biliyorsunuz bazı kulüplerimiz motokuryeyle oyuncu sözleşmesini yetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Her kulübe şifre vereceğiz. Oyuncuyla sözleşmesini yapacak, şifresini girip transferi tamamlayacak. İsterse oyuncuyla İngiltere'de, Fransa'da anlaşsın, oradan şifresini girip işlemi tamamlasın" ifadelerini kullandı.

YABANCI SINIRI SÖZLERİ

Yabancı sınırıyla ilgili de açıklama yapan Mehmet Büyükekşi, "Bir diğer konu yabancı kuralı. Kulüpler istiyor ki komple serbest olsun. Ama diğer taraftan bakıyoruz, bu kural ne zamandan beri var diye sordum. 2015'ten beri var dediler. Bu zamandan itibaren kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar. Avrupa'da ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretin amacı akademiler. Hep altyapıları ziyaret ettik. Ajax'ı, Alkmaar'ı ziyaret ettik. Ajax'ta yönetici "Her yıl 2 oyuncuyu A takıma vermem lazım." diyor. AZ Alkmaar yöneticisi "Biz zengin bir kulüp değiliz, bizim 20 milyon avroluk oyuncu satmamız lazım." diyor. Süper Lig'de genç oyuncu oynatma süresi 4 dakika. Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de, en yaşlı takımı Türkiye'de. Ama Avrupa'nın en genç milli takımı da Türkiye'de" diye konuştu.