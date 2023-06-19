A Milli Takım'dan kritik galibiyet! Türkiye 2 - 0 Galler

Yayınlanma: 19.06.2023 - 23:45

Güncelleme: 19.06.2023 - 23:57

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Galler ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 9. dakikasında Zeki Çelik’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında ise Galler 10 kişi kaldı. Galler'de Morrell’in Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

PENALTI KAÇTI

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

64. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun Galler ceza sahası sağ yan çizgisi üzerinden yaptığı ortada, Ramsey topa elle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıda, kaleci Ward sağına gelen topu çeldi ve gole izin vermedi.

GOL İPTAL EDİLDİ

68. dakikada ise Ferdi Kadıoğlu'nun Galler ceza sahası sağ çaprazında vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu Umut Nayir kale sahası içinde tamamladı ve topu ağlara gönderdi. Ancak hakem VAR'ın uyarısıyla golden önce Umut'un topa elle teması nedeniyle golü iptal etti.

72. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında, Umut Nayir kale sahası ön çizgisi üzerinde çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-0'a taşıdı.

80. dakikada Arda Güler, Galler ceza sahası ön çizgisinin yarım metre gerisinden, sağ çaprazdan sol ayağıyla plaseyle nefis bir şut çıkarırken skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken mücadele Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından A Milli gruptaki puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanda kaldı.



A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Eylül ayında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Galler ise Letonya ile karşılaşacak.