TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbulspor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine İstanbulspor A.Ş. ile devam etti.

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Demir Grup Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Yukatel Kayserispor kulüplerini inceleyen Büyükekşi bugün de İstanbulspor A.Ş.'yi ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulüp yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eşlik etti.

Büyükekşi, sarı siyahlı kulübün Ömer Sarıalioğlu Tesisleri'ni gezerek Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'ndan altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. TFF Başkanı, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve altyapı futbolcuları ile bir araya gelerek sohbet etti.

"DOĞRU EĞİTİRSEK FUTBOLUMUZU İLERİ TAŞIRIZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbulspor'u ziyaretinde yaptığı açıklamada yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu hatırlatarak, "Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bizim gençlerle ilgili önemli düşüncelerimiz ve planlarımız var. Akademi ziyaretlerimiz de zaten bununla ilgili. Ecmel başkanımız da az önce içerde bize anlattı. Burada çok güzel bir yapılanma kurmuşlar. Büyükçekmece'de şehrin önemli bir merkezinde gerek A takım gerekse akademi açısından önemli yatırımlar yapacaklarını anlattılar. Şu anda burada bir takım tesisler mevcut ama önümüzdeki yıl sonuna kadar inşallah bu tesisleri daha da artıracaklar. Biz bütün Süper Lig kulüplerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Türkiye'de futbolunun geleceği mutlaka ve mutlaka kendi öz kaynaklarımıza yönelerek olacak. Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi. Eğer kendi öz kaynaklarımıza yönelirsek, genç yeteneklerimizi tespit edersek ve bunları doğru eğitirsek futbolumuzu ileriye taşıyabiliriz" dedi.

"FUTBOL KAMUOYUNA ÇAĞRI YAPIYORUM"

Yurt dışından yetişen çok önemli yeteneklerimiz olduğunu kaydeden Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin 10 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak ve Şampiyonlar Ligi finalini oynayacak takımlardan Inter'in en değerli oyuncularından bir tanesi Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Öncelikle kendisini tebrik ediyoruz. Daha önce Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan Hamit Altıntop, Yıldıray Baştürk, Nuri Şahin ve Arda Turan gibi futbolcularımız oldu. Hakan ile birlikte bu sayıyı 5'e çıkarttık. Bir başka milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye bakıyoruz. Altyapısından yetiştiği Feyenoord ile şampiyon oldu ve takım kaptanlığını yapıyor. Arda Güler var Türkiye'de altyapıdan yetişmiş. Fenerbahçe altyapısından yetişen Milli Takım formasını giyen Merih Demiral, Beşiktaş'tan yetişen Ersin Destanoğlu, Galatasaray'dan yetişen Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'dan yetişen Abdülkadir Ömür gibi oyuncularımız var. Altınordu'dan yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi çok özel yeteneklerimiz var. Ancak baktığımızda bu futbolcularımızın sayısı bir elin parmağı kadar. Bu futbolcularımızın sayısını onlarca yüzlerce yapmamız lazım. Yetiştirdiğimiz oyuncular çok önemli bir değer. Bu oyuncuları daha iyi yetiştirebilirsek her takımın A kadrosuna her yıl 1-2 oyuncu gönderebilirsek, daha sonra bu futbolcuları yurt dışına satıp dünya çapında yıldızlar çıkarabiliriz. Bugün Hakan Çalhanoğlu'nun Orkun Kökçü'nün Merih Demiral'ın, Enes Ünal'ın Çağlar Söyüncü'nün Arda Güler'in uluslararası piyasalarda çok büyük değerleri var. O yüzden bu işe çok büyük önem vermemiz lazım. Türk futbolunun geleceği altyapıda. Ben tüm futbol kamuoyuna çağrı yapıyorum: Ne olur bu Futbol Akademisi projesine çok çok önem verelim. Ben önem verdiğim için önceki gün Sivas'taydım. Sivas'ta 50 takımın katıldığı ilkokullar arası futbol turnuvası vardı. Biz de Double Pass ile anlaştık. Double Pass altyapı projesini 6 yaşından başlatıyor. Biz de Süper Lig kulüplerimize 6-9 yaş daha sonra 10-13 yaş grupları için 2'şer hoca, 14-17 yaş ve 17-19 yaş arası 3'er antrenör olmak üzere toplam 10 antrenör ve bir de direktör olmak üzere her kulüpten 11 antrenörü yani toplamda 220 antrenörü yetiştireceğiz. Daha sonra Double Pass yapmış olduğu eğitimden sonra bize müfredat ve dijital antrenman teknikleri hazırlayacak. Bütün kulüplerimizin akademilerinde ortalama 250-300 lisanlı futbolcusu var. Bir bakacağız ki 1-2 yıl içerisinde aynı fiziksel, teknik ve taktik eğitimden geçen 3 bin-4 bin kişilik bir Milli Takım havuzumuz olacak. Bir yandan takımlarımızın oynadığı futbolun kalitesi artacak, diğer yandan oluşturacağımız Türk Akademi Sistemi yaptığımız çalışmalarla 3-4 yıl içerisinde meyvesini vermeye başlayacak."

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralıyla ilgili soruya ise Büyükekşi, "Biliyorsunuz yabancı kuralıyla ilgili yeni bir şey açıklamadık. Mevcut kuralı aynen devam ettirdik ve hiçbir şeyini değiştirmedik. Çünkü özellikle bu sene gerek Dünya Kupası gerekse 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle lige ara verildi. Bazı kulüplerimiz ligden çekildi. Bizim 5 yıllık bir strateji çalışmamız var. Kulüpler Birliği Vakfı'nda yaptığımız son çalışmada kulüplerimiz bu çalışmayı bir sene daha erteleyelim. Bu yıl sonuna kadar bütün detaylarını çalışalım bu şekilde devam edelim dediler. Biz de uygun gördük. Onun üzerine bu açıklamayı yaptık. Geçen seneyi hatırlarsanız; Haziran ayının sonuna yaklaşılmıştı ve yabancı kuralı, harcama limitleri, yayın ihalesi konusunda hiçbir şey yapılmamıştı. Onun için biz şimdiden bu kararı alıp takımlarımızın önünü görmesini istedik" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRALIM"

İstanbulspor A.Ş. Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise yaptığı açıklamada Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin kulüplerine yaptıkları ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim burada 40-50 dönüm arazimiz var. Bunu biraz daha genişleterek önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bütün altyapılarımızı buraya alacağız. İyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki federasyonumuzun çok daha kararlı olması lazım. Bazen radikal kararlar alacağız. Altyapıda atılım yapmaya bir şekilde başlamamız lazım. Çok sayıda gencimiz var ve bu gençleri Türk futboluna kazandırmamız lazım" şeklinde konuştu.