TFF'den Hakan Çalhanoğlu mesajı
TFF, Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile finale kalan Hakan Çalhanoğlu'na tebrik etti.
TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu takımı Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan'ı iki karşılaşmada da mağlup ederek final oynamaya hak kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bu skorla Hakan, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Arda Turan'ın ardından takımlarıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 5. milli futbolcumuz oldu.
10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak final maçında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk A Milli futbolcumuz olmak için mücadele edecek Hakan'a kalpten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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