2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 15:22
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor'u ziyaret etti
Abone Ol google-news

Kayserispor'dan açıklamaya göre, Büyükekşi, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı.

Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı.

Çamlı, ziyaret sonunda Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.


TFF mehmet büyükekşi kayserispor

İlgili Haberler

TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı

TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı
BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Sivasspor'a övgü

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Sivasspor'a övgü

En Çok Okunan Haberler