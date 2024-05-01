TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yanıtladı: Seçimde aday olacak mı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacağı açıklanan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtladı. Büyükekşi, TFF'de 18 Temmuz'da yapılacak seçime ve adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kulüplerin seçimin erkene alınması için başlattığı imza kampanyasıyla ilgili Büyükekşi, "130 imza lazım ama 80’e ancak geldiler. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza vermeyecek. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine ancak aldırabilirler" ifadelerini kullandı.
SEÇİMDE ADAY OLACAK MI?
TFF'de 18 Temmuz'da yapılacak seçim tarihinin uygun olduğunu belirten Büyükekşi, "Ben 2 Temmuz’da görev başladım. Naklen yayın, harcama limiti, yabancı sayısı belli değildi, MHK ve diğer kurullar da yoktu. 12 Temmuz’a kadar hepsini bitirdim. Halbuki şu anda yabancı kuralı, naklen yayın belli, harcama limiti 10 Haziran’da açıklanacak. MHK ve diğer kurullar da 4 yıllığına seçildi. Onlar istifa etmediği sürece kalabilirler. Peki ‘Sizin derdiniz ne’ diyorum, cevap yok. Ben de diyorum ki, kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?" dedi.
Seçimde aday olup olmayacağıyla ilgiliyse Mehmet Büyükekşi şunları söyledi:
"Gelin seçim yapalım’ dedik. Biz aday değiliz, aday değil de değiliz! Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var."
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