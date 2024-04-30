Süper Lig ekibinden TFF'nin seçim tarihine destek: 'Mehmet Büyükekşi büyük hizmetlerde bulunmuştur'

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçimli genel kurulu 18 Temmuz'da yapma kararını desteklediklerini söyledi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:51
Süper Lig ekibinden TFF'nin seçim tarihine destek: 'Mehmet Büyükekşi büyük hizmetlerde bulunmuştur'
Abone Ol google-news

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada, ligde kalan 4 maçlarının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması konusunda tüm kulüplere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Yılmaz, "Sezon boyunca futbolu futbol yapan tüm hataları arkada bırakıp, gelecek güzel yarınlar için ortak payda da hareket etmemiz gerekiyor. Bu iklimin yaratılması adına en büyük görev de tüm futbol paydaşlarımıza düşmektedir. Türk futbolu adına sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Memik Yılmaz, TFF'nin aldığı seçimli genel kurul tarihini uygun bulduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi göreve geldiği günden bu yana sadece günü kurtarmak adına değil yarınlar adına da büyük çaba ve hizmetlerde bulunmuştur. Göreve gelir gelmez başladığı ilk nokta altyapılar ve akademi üzerine olması bile bazı şeyleri özetlemektedir. Maddi konularda bu kadar zor günler geçiren kulüpler için önemli bir yayın anlaşmasına imza atmayı başarmıştır. Bununla birlikte yabancı fonundan kulüplerin aldığı pay, vergi ve sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen kulüplere geri ödenmektedir. Bu da özellikle altyaş gruplarımızın gelişimi adına sevindirici bir yenilik olmuştur. Sponsorluk anlaşmalarıyla da kulüplerimiz bir nebze de olsa nefes alabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki süreçte Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Seçim tarihini doğru buluyorum. Buradaki yaşanacak kaos sürecinin milli takımımıza da yansıyacağı gerçeğini görmezden gelmememiz gerekiyor."

"SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK"

Süper Lig'deki tüm kulüp başkanlarının büyük bir sorumluluk içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk futbolunun gelişmesi için kaostan uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Herkesin adalet istediğine vurgu yapan Yılmaz, "Hepimizin istediği şey adalet. Ama bunu ararken bir diğerimizin hakkının yenilmesi bizleri mutlu etmemeli. Sorumluluğumuz çok büyük, sorumluluğumuzun farkında olmamız gerekiyor ve Türk futbolu adına bu bilinçle hareket etmeliyiz. Tüm kulüplerimize, hakemlerimize ve federasyonumuza geride kalan dört maçlık süreçte gönülden başarılar dilerim. Türk futbolunun yarınlarına dair kulüplerimiz 18 Temmuz'da karar vermelidir" değerlendirmesinde bulundu.


gaziantep fk haberleri TFF haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

6 gollü nefes kesen mücadele: Trabzonspor, Onuachu'yla güldü! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK

6 gollü nefes kesen mücadele: Trabzonspor, Onuachu'yla güldü! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK
Gaziantep FK'yı hayata döndüren galibiyet!

Gaziantep FK'yı hayata döndüren galibiyet!
Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 - 3 Alanyaspor

Alanyaspor deplasmanda farklı kazandı! Gaziantep FK 0 - 3 Alanyaspor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lüks giyim markası Hermes, Birkin çantaları yüzünden davalık oldu!

Lüks giyim markası Hermes, Birkin çantaları yüzünden davalık oldu!
Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’

Şarkıcı Bayhan’dan Zuhal Topal itirafı: ‘Reklam amaçlı gittim’
Teoman'dan yeni paylaşım: 'Eskisi gibi...'

Teoman'dan yeni paylaşım: 'Eskisi gibi...'
Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!

Türk vatandaşı Kudus’te İsrail polisini bıçakladı…Şanlıurfa’da İmam çıktı!
Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey

Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey
Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı

Okulda elektronik sigarayla yakalandı: Ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı
Salah ile Klopp geriliminin nedeni ortaya çıktı: Kırmızı kartla tehdit etti...

Salah ile Klopp geriliminin nedeni ortaya çıktı: Kırmızı kartla tehdit etti...
Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı

Yaşını duyan gözlerine inanamıyor: En yaşlı Miss Universe yarışmacısı